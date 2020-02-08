Проклинавшая Москву мачеха Ани Лорак впечатлилась выступлением певицы в России

Украинская поэтесса Сильвия Заяц показала фрагмент выступления своей падчерицы на премии "Муз-ТВ-2019" в России.

В Facebook она сделала репост видео, опубликованного самой Ани Лорак. Что интересно, видеозапись певица отметила хештегом #музыкаобъединяет.

Примечательно, в конце 2019 года Сильвия Заяц публиковала свои стихи, которые посвящали Героям Майдана и годовщине Голодомора. В них поэтесса проклинала Москву "и иже с ними".

Спустя неделю после публикации Ани Лорак выступила в Москве на церемонии вручения премии "Золотой граммофон-2019".

Кроме того, жена отца Ани Лорак называла президента Зеленского "паршивым", утверждая, что он стремится вернуть Украину в орбиту влияния России.

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