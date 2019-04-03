МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Пройти с "Бессмертным полком": культовый американский актер напросился к Путину

3.9тЧитать материал на украинском

Знаменитый американский актер, звезда целого ряда популярных боевиков Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал российский режиссер и продюсер Александр Беланов, уточнив, что актер будет участвовать в съемках его нового фильма о Великой Отечественной войне, передает "РИА Новости".

"Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 мая на параде по случая Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", – сказал режиссер.

Новости
"Лучше, чем Депардье": звезда сериала "Дикий ангел" попросила у Путина паспорт России
Пройти с "Бессмертным полком": культовый американский актер напросился к Путину

По его словам, Лундгрен хочет пройти в одной колонне с Путиным и актером Василием Лановым, а также пронести портрет деда, который погиб во время войны.

Беланов также добавил, что российской стороне придется оплатить поездку голливудского актера в Москву. Его визит запланирован во время предпродакшена. В связи с этим режиссер уверен, что у американца "все получится".

Пройти с "Бессмертным полком": культовый американский актер напросился к Путину

instagram@dolphlundgren

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Лундгрен заявил, что считает Путина крутым и хорошим президентом, потому что тот "отлично справляется" со своими обязанностями. Более того, актер задумывался о российском гражданстве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинАлександр Беланов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
58
28
Смешно
4
Интересно
4
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Разом з Сігалом їм там уютнєнько буде.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Я бы тоже прошёлся с Путиным и Лановым... . Но они в Москве ,а я в Севастополе .. Так что пройдусь с портретом своего деда ,он кстати Сапун-гору штурмовал в мае 44-го . И жил в Севастополе ещё до войны ... ну и после конечно Вообще дожил до 94 лет !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Президенты и преиьер министры...эстонии...швеции...норвегии...финляндии..попросили путина...об ауиденции ...по отдельности...внесите их в миротворец...приедут на днях челобитную бить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения