Пройти с "Бессмертным полком": культовый американский актер напросился к Путину

Знаменитый американский актер, звезда целого ряда популярных боевиков Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал российский режиссер и продюсер Александр Беланов, уточнив, что актер будет участвовать в съемках его нового фильма о Великой Отечественной войне, передает "РИА Новости".

"Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 мая на параде по случая Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", – сказал режиссер.

По его словам, Лундгрен хочет пройти в одной колонне с Путиным и актером Василием Лановым, а также пронести портрет деда, который погиб во время войны.

Беланов также добавил, что российской стороне придется оплатить поездку голливудского актера в Москву. Его визит запланирован во время предпродакшена. В связи с этим режиссер уверен, что у американца "все получится".

instagram@dolphlundgren

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Лундгрен заявил, что считает Путина крутым и хорошим президентом, потому что тот "отлично справляется" со своими обязанностями. Более того, актер задумывался о российском гражданстве.

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