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/Люди

"Проиграли бы войну": известный в России юморист поддержал Сталина

1.6тЧитать материал на украинском

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков оправдал тиранию и преступления советского диктатора Иосифа Сталина.

В его поддержку юморист выступил в интервью телеведущей Ксении Собчак в ее шоу "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Журналистка призналась, что сталкивается с волной неодобрения и ненависти во время собственных выступлений, когда начинает говорить, что Сталин – преступник и убийца.

Сергей Светлаков

Сергей Светлаков

скриншот

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На это Светлаков ответил, что подобные события и вещи просто так не уходят из истории и жизни народа. По его мнению, сейчас еще не пришло время, чтобы давать оценку или осуждать действия политических деятелей во времена СССР.

"Он преступник и тиран. Но! Исходя из того, каким образом он индустриально, морально и всяко сплотил страну, которая смогла выиграть в войне... Если бы не было у власти тирана, я так думаю, скорее всего мы бы проиграли эту войну", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос, согласно которому 70% россиян положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина,

Журналист Саша Сотник пояснил необъяснимую любовь граждан к диктатору разочарованием в нынешнем президенте РФ Владимире Путине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Сергей СветлаковКсения СобчакИосиф Сталин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А все россияне считают Сталина гением
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
#дедыполицаибандеры сильно бесятся что их нацистов дедов Красная армия уничтожала за зверские преступления))))
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