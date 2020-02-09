"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала странное фото мозоля и возмутила пользователей сети. Так, в описании к снимку она рассказала о том, как сложно работать певицей.

Фото скандальная певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3:30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов занимались и вот уже ген-прогон, макияж, прическа, выступление. Вернулась домой к 1 ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки и ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательной и легкой?", - написала Лобода.

instagram.com/lobodaofficial

"Ой бедненькая! А вы знаете, как люди пашут за копейки?", "А вы думаете профессия шахтера легче? Только она малооплачиваемая", "На стройке не работали, там мозоли побольше", "Петь - не мешки носить. Поносила бы каждый день, посмотрела бы, чтобы с тобой было", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

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