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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля

3.6т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала странное фото мозоля и возмутила пользователей сети. Так, в описании к снимку она рассказала о том, как сложно работать певицей.

Фото скандальная певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3:30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов занимались и вот уже ген-прогон, макияж, прическа, выступление. Вернулась домой к 1 ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки и ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательной и легкой?", - написала Лобода.

"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля

instagram.com/lobodaofficial

"Ой бедненькая! А вы знаете, как люди пашут за копейки?", "А вы думаете профессия шахтера легче? Только она малооплачиваемая", "На стройке не работали, там мозоли побольше", "Петь - не мешки носить. Поносила бы каждый день, посмотрела бы, чтобы с тобой было", - пишут в сети.

"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля
"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля
"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля
"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля
"Профессия шахтера легче?" Лобода возмутила сеть фотографией мозоля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Светлана Лобода
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ебнутая...
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!!! Alexx
!!! Alexx
Краще б показала якого мозоля їй Ліндеман натер на "причинному" місці)
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