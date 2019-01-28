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"Проедаешь деньги русских": дочь Пескова разозлила сеть роскошной жизнью в Европе

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Дочь российского дипломата и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21-летнюю Елизавету обвинили в расходовании средств россиян.

Негодование вызвал ее пост. Она рассказала, что молодой человек по имени Дмитрий пришел к одному из ресторанов Парижа, в котором она ужинала с матерью, и заявил сотрудникам службы безопасности заведения, что желает взглянуть, как дочь представителя Кремля ест "на деньги русских".

"Я готова обсудить волнующий вас вопрос и поговорить о том, что именно вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно вы меня обвиняете", — написала она на своей странице в Instagram.

"Проедаешь деньги русских": дочь Пескова разозлила сеть роскошной жизнью в Европе

Пользователи резко высказались о ее роскошной жизни "под счастливой звездой" и посоветовали вести себя скромнее.

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова

Елизавета Пескова, Instagram

"Интересно, чем тебе Россия не понравилась? Ах да, глупый вопрос", "Теперь ей, как нам, в Сибири щи хлебать!?", "Проедаешь деньги русских", "Война с Западом" — это только по телевизору и только для обычных граждан, а не для чиновников и их детей", "Вы не хотите пойти работать, чтобы не выживать на 50 тыс. рублей, которые зарабатывают ваши родители, а не вы?" — прокомментировали они.

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"Лиза, если бы ты смогла сама добиться каких-то успехов своей деятельностью, а не жировала бы на деньги папы-чиновника, то к тебе не было б никаких вопросов!", "А что вы можете понять? Вам неистово голодать полмесяца до зп, вам не понять, что такое ходить зимой в летней обуви, потому что денег нет, не понять, что такое, когда не хватает на врачей, и не понять вам молодого предпринимателя, что давит налогами и монополией. Вы можете лишь понять, как хорошо жить на деньги других людей", — добавили юзеры.

"Проедаешь деньги русских": дочь Пескова разозлила сеть роскошной жизнью в Европе
"Проедаешь деньги русских": дочь Пескова разозлила сеть роскошной жизнью в Европе
"Проедаешь деньги русских": дочь Пескова разозлила сеть роскошной жизнью в Европе

Как ранее писал OBOZREVATEL, Елизавета Пескова пожаловалась на жизнь в "грязном и прокуренном" Париже. Она написала, что прожила в столице Франции уже восемь лет, из-за чего может с уверенностью сказать, что стереотипы о гражданах страны "берутся не из воздуха".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Дмитрий ПесковЛиза Пескова
Место
ФранцияПариж
Тег
Новости России
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Почему,не в Нерчинске отдыхает? Такие как она,и несут на Русь-матушку тлетворное влияние гейропейских ценностей....уже вон и папа ее в лосинах ходил... Ужос,куда патриарх то смотрит? Заковать блядущую,и в монастырь заточить...вместе с папой.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
отпрыски путлеровских чиновнико жируют в ненавистной гейевропе а быдло кокошное в стойле мычить а ха ха,правильно так и должно быть,БЫДЛО В СТОЙЛЕ А ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ В ЗОЛОТЫХ ПАЛАЦАХ
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Почему без усов, если пескова дочь?
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