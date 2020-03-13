Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина встала на защиту рэпера Джигана, который сейчас находится в психбольнице из-за наркозависимости.

Так, на своей странице в Instagram Крапивина опубликовала новый пост, в котором прокомментировала скандал с Джиганом.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @iamgeegun

В частности, продюсер оправдала измены рэпера и заявила, что "все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв".

"Ну, повеселился чувак, травки курнул, чем-то сверху полирнулся, девиц за тельца пощипал и о боги мир выражает тонны соболезнований его супруге, похлеще чем вдове бесценного Коби Брайанта. Вместо того, чтобы сказать: "Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв! Тем более, много лет вместе, куча детей, ну пусть расслабится. Нет! Все девушки отечественного шоу-бизнеса массово желают Оксане "не падать духом, ведь жизнь продолжается", а Джиге безусловно гореть в аду. Ну-ну!", – пишет Крапивина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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