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13 марта • обновлено в 10:16
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Продюсер Лободы оправдала измены Джигана

2.7т
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Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина встала на защиту рэпера Джигана, который сейчас находится в психбольнице из-за наркозависимости.

Так, на своей странице в Instagram Крапивина опубликовала новый пост, в котором прокомментировала скандал с Джиганом.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @iamgeegun

В частности, продюсер оправдала измены рэпера и заявила, что "все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв".

"Ну, повеселился чувак, травки курнул, чем-то сверху полирнулся, девиц за тельца пощипал и о боги мир выражает тонны соболезнований его супруге, похлеще чем вдове бесценного Коби Брайанта. Вместо того, чтобы сказать: "Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв! Тем более, много лет вместе, куча детей, ну пусть расслабится. Нет! Все девушки отечественного шоу-бизнеса массово желают Оксане "не падать духом, ведь жизнь продолжается", а Джиге безусловно гореть в аду. Ну-ну!", – пишет Крапивина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Нателла Крапивина Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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