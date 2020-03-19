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19 марта • обновлено в 14:51
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Продолжения сериала "Друзья" не будет: съемки остановили из-за коронавируса

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Съемки продолжения культового сериала "Друзья" приостановили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что работу над специальным эпизодом шоу, которая была запланирована на 23-е и 24 марта, отложили минимум до мая.

Кадр из сериала "Друзья"

Кадр из сериала "Друзья"

Фото: esquire.ru

Напомним, что в съемках примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан

Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан

Фото: instagram/jenniferaniston

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал HBO сообщил о съемке нового эпизода сериала "Друзья". Все подробности и где смотреть – читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
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