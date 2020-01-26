"Продолжаю дело Квитки Цисик": украинец из Канады покорил сеть песней на "Голосе країни"

52-летний Алекс Фесяк приехал в Украину из Канады на "Голос Країни". Мужчина исполнил легендарную песню "Червона рута" Владимира Ивасюка на слепых прослушиваниях во 2 выпуске 10 сезона шоу.
Судьи не повернулись к Фесяку, но пользователи сети восхитились его исполнением песни.
Скриншот из видео
"Мы с друзьями создали группу "Дунай". Мы объехали уже всю Канаду. Я продолжаю дело Квитки Цисик. Я также записываю народные украинские песни, поскольку у меня есть огромная любовь к Украине и музыке", - сказал артист.
Скриншот из видео
Фесяк Алекс - українець з Канади, який повернувся на рідну землю аби заспівати в ювілейному сезоні вокального шоу. Чоловік переконаний, що українська пісня має линути далеко за межі Батьківщини. Саме через це Алекс разом зі своми друзями в Канаді створив гурт "Дунай" з яким артисти гастролюють по всій Америці прославляючи українську народну пісню. Які емоції від виступу учасника? #голоскраїни #битваепохи
"Очень красиво и невероятно. Больше бы таких людей", "Низкий поклон таким людям", "Горжусь нашими украинцами", "Украинская песня всегда в наших сердцах", "Это невероятно", - комментируют выступление в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.
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