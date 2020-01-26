"Продолжаю дело Квитки Цисик": украинец из Канады покорил сеть песней на "Голосе країни"

52-летний Алекс Фесяк приехал в Украину из Канады на "Голос Країни". Мужчина исполнил легендарную песню "Червона рута" Владимира Ивасюка на слепых прослушиваниях во 2 выпуске 10 сезона шоу.

Судьи не повернулись к Фесяку, но пользователи сети восхитились его исполнением песни.

Скриншот из видео

"Мы с друзьями создали группу "Дунай". Мы объехали уже всю Канаду. Я продолжаю дело Квитки Цисик. Я также записываю народные украинские песни, поскольку у меня есть огромная любовь к Украине и музыке", - сказал артист.

Скриншот из видео

"Очень красиво и невероятно. Больше бы таких людей", "Низкий поклон таким людям", "Горжусь нашими украинцами", "Украинская песня всегда в наших сердцах", "Это невероятно", - комментируют выступление в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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