Главная Новости
3 июня • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

2.1т
Читать материал на украинском

Британский Vogue разместил на обложке своего июльского номера фото женщин, работающих во время пандемии коронавируса. Таким образом журнал отдал дань их работе.

Фотографии трех разных обложек номера появились на официальной странице издания в социальной сети Instagram.

Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

На обложке с заголовком "Новая линия фронта" изображены три женщины: машинистка поезда лондонского наземного метро Наргуис Хорсфорд, акушерка в восточном Лондоне Рейчел Миллар и работница супермаркета Аниса Омар.

Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

Vogue

Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

Vogue

Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

Vogue

Женщин фотографировал Джейми Хоуксфорт.

"Я не герой, но горжусь тем, что я машинистка поезда и имею важную роль во время кризиса. Наши услуги жизненно важны для того, чтобы Лондон двигался в эти беспрецедентные времена и поддерживал безопасность. Чтобы наши ключевые работники могли добраться туда, куда им нужно", — рассказала журналу машинистка Наргуис Хорсфорд.

Как ране писал OBOZREVATEL, пенсионерки попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность "бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев" и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги