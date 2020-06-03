Продавщица и машинистка: Vogue представили неожиданные обложки журнала

Британский Vogue разместил на обложке своего июльского номера фото женщин, работающих во время пандемии коронавируса. Таким образом журнал отдал дань их работе.

Фотографии трех разных обложек номера появились на официальной странице издания в социальной сети Instagram.

На обложке с заголовком "Новая линия фронта" изображены три женщины: машинистка поезда лондонского наземного метро Наргуис Хорсфорд, акушерка в восточном Лондоне Рейчел Миллар и работница супермаркета Аниса Омар.

Vogue

Vogue

Vogue

Женщин фотографировал Джейми Хоуксфорт.

"Я не герой, но горжусь тем, что я машинистка поезда и имею важную роль во время кризиса. Наши услуги жизненно важны для того, чтобы Лондон двигался в эти беспрецедентные времена и поддерживал безопасность. Чтобы наши ключевые работники могли добраться туда, куда им нужно", — рассказала журналу машинистка Наргуис Хорсфорд.

Как ране писал OBOZREVATEL, пенсионерки попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность "бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев" и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

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