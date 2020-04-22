Продали квартиру: стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк

Мария Дидык Люди 20:35, 22.04.2020 Обновлено: 20:48, 22.04.2020

Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк — на медицинскую помощь актрисе ее муж, фигурист Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей.

Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы помочь своей жене, сообщает "Комсомольская правда".

Один курс в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ обошелся в два миллиона рублей.

Онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков, комментируя болезнь Заворотнюк, рассказал, что врачи еще не умеют делать точные прогнозы относительно рака мозга.

"Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов", — сказал доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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