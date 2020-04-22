Продали квартиру: стало известно сколько стоит лечение Заворотнюк

Стала известна стоимость лечения Анастасии Заворотнюк — на медицинскую помощь актрисе ее муж, фигурист Петр Чернышев потратил около 12 миллионов рублей.
Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы помочь своей жене, сообщает "Комсомольская правда".
Один курс в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ обошелся в два миллиона рублей.
Онколог, кандидат медицинских наук Михаил Ласков, комментируя болезнь Заворотнюк, рассказал, что врачи еще не умеют делать точные прогнозы относительно рака мозга.
"Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов", — сказал доктор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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