Пробравшийся в Киев Корчевников засветился с победителем "Голос країни": о ком речь

Российский пропагандист Борис Корчевников , из-за визита которого разгорелся скандал в Украине, встречался в Киеве с победителем шоу "Голос країни-7" Александром Клименко.

С ним и его женой Светланой кремлевский журналист посетил "Народный фестиваль православного кино", а позже похвастался соответствующим снимком в Instagram. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто этот священник (видео в конце страницы).

Александр Клименко, Борис Корчевников, матушка Светлана instagram/b.korchevnikov

Протоиерей УПЦ Московского патриархата Александр Клименко в 2017 году поразил членов жюри украинского вокального конкурса. С момента слепых прослушиваний и до победы он был подопечным певицы Тины Кароль.

Журналисты исследовали страницу протоиерея в соцсетях и нашли репосты цитат Ленина, ссылки "против братоубийственной войны" и критику украинских телеканалов.

Самые яркие выступления Александра Клименко на шоу "Голос країни-7"

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчевников свободно разгуливал на Покров по центру Киева и делился фотографиями. Внимание на это обратили 15 октября. Из-за того, что пропагандисту позволили въехать в Украину, в сети разгорелся скандал.

Позже пограничники и в СБУ объяснили, почему его пропустили, хотя в сети есть информация, что ему запрещен въезд. OBOZREVATEL собрал для читателей самые дерзкие тезисы журналиста об Украине.

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