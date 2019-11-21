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21 ноября • обновлено в 21:32
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"Пробовал все": MELOVIN признался в серьезной зависимости

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Популярный украинский певец и участник песенного конкурса Евровидени-2018 MELOVIN (Константин Бочаров) признался в зависимости от курения.

По поводу вредной привычки он рассказал в интервью “Зірковому шляху” на телеканале "Україна", пояснив, что пробовал много способов, чтобы завязать, передает "Сегодня".

MELOVIN

MELOVIN

instagram/melovin_official

"Она у меня есть. Для меня это позорная привычка, потому что, когда люди курят, не очень люблю рядом стоять. Сейчас я перешел на новые технологии курения, понимаю, что стал меньше кашлять", – рассказал артист.

MELOVIN признался в зависимости от курения

MELOVIN признался в зависимости от курения

instagram/melovin_official

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По его словам, пришлось перепробовать много средств, чтобы бросить курить, однако они так и не помогли.

"Что я только не пробовал: и таблетки, и пластыри. Советовали выпить кефира или молока и после этого закурить. Нормально пошло, на мне это как-то не сработало. Все это фигня, на самом деле. Все у тебя в голове. Если ты хочешь это делать – делай. Мне кажется, когда-то я не буду этого делать", – добавил MELOVIN.

MELOVIN

MELOVIN

instagram/melovin_official

Видео за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", где артист признался о своей привычке, телеканал "Україна" покажет вечером, 31 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певец MELOVIN рассказал о печальном опыте в любовных отношениях, из-за которого он теперь не спешит заводить романы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Константин Бочаров (MELOVIN)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес курение
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