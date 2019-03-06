"Пробный камень": Кондратюк рассказал, как украинцев проверяют Зеленским

Украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк высказался по поводу выдвижения Владимира Зеленского в кандидаты в президенты страны.

Так, в интервью для издания "Українська правда" он поделился, что такой поступок шоумена — это чистый шоу-бизнес, а не политика.

"Выдвижение Зеленского — это чистый шоу-бизнес, к политике он еще не дорос, как и к баскетболу — пусть не обижается. Ни одна страница его биографии, которую мы все наблюдаем на телевидении, не говорила о том, что он хочет быть общественным деятелем, лидером мнений, который поведет Украину вперед. Наоборот, все эти его шутки об "Украине-проститутке" характеризуют его как незрелого слабо думающего гражданина", — прокомментировал Кондратюк.

Фото: facebook.com

Также продюсер отметил, что Зеленский — это некий пробный камень людей, которые стоят за ним. Они хотят понять,возможно ли конвертировать в политику популярность публичной личности.

Фото: hyser.com.ua

"Он действительно является одним из лучших в украинском телевизионном и киношном бизнесе. Но, простите, пусть тогда Зеленский будет и пилотом самолета со следующей недели — он же крутой пацан", — подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

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