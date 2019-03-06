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"Пробный камень": Кондратюк рассказал, как украинцев проверяют Зеленским

84.6тЧитать материал на украинском

Украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк высказался по поводу выдвижения Владимира Зеленского в кандидаты в президенты страны.

Так, в интервью для издания "Українська правда" он поделился, что такой поступок шоумена — это чистый шоу-бизнес, а не политика.

"Выдвижение Зеленского — это чистый шоу-бизнес, к политике он еще не дорос, как и к баскетболу — пусть не обижается. Ни одна страница его биографии, которую мы все наблюдаем на телевидении, не говорила о том, что он хочет быть общественным деятелем, лидером мнений, который поведет Украину вперед. Наоборот, все эти его шутки об "Украине-проститутке" характеризуют его как незрелого слабо думающего гражданина", — прокомментировал Кондратюк.

"Пробный камень": Кондратюк рассказал, как украинцев проверяют Зеленским

Фото: facebook.com

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Также продюсер отметил, что Зеленский это некий пробный камень людей, которые стоят за ним. Они хотят понять,возможно ли конвертировать в политику популярность публичной личности.

"Пробный камень": Кондратюк рассказал, как украинцев проверяют Зеленским

Фото: hyser.com.ua

н действительно является одним из лучших в украинском телевизионном и киношном бизнесе. Но, простите, пусть тогда Зеленский будет и пилотом самолета со следующей недели — он же крутой пацан", подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

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Персоны
Игорь КондратюкВладимир Зеленский
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Респект Кондратюку. Все вірно. Який з Зе політик, а тим паче президент.
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Junio Van
Junio Van
Ага, фашики, оставляйте графа дякула мальдивского фюрера ))) и будет вам щастье
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Junio Van, это очередное падло одичалое с паРАши прорезалось!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Junio Van, -а шо-страшно...?!)))
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Скумин Андрей
Скумин Андрей
Зеленский не украл у меня ни копейки, понимаете это, пан Кондратюк? Когда я слышу, что он не готов, я сразу вспоминаю действующую и "папереднюю" власть, которая готова. Готова делать бабки на крови, готова отмывать деньги через свои банки. Про эту готовность вы говорите ?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Скумин Андрей, -так это пока он кандидат...а затем вы сполна заплатите...)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr, Или получить ворованое - это не то же самое что украсть самому?
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