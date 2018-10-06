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СпортLady

''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване

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Российскую балерину Анастасию Волочкову раскритиковали в сети из-за нового фото.

Снимок звезда обнародовала в своем Instgram-аккаунте. Она позирует, лежа на красном кожаном диване.

Пользователям сети не понравился образ артистки, который они назвали безвкусным. Многие обратили внимание на ее обувь, которую сочли слишком "грубой".

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''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване

instagram.com/volochkova_art

"Ее опять перекосило? Или это фэйс такой круглый и отекший, что надо голову воротить вправо постоянно?" "Настя, вы давно обычная тетя с рублевки и не более. Причем, постепенно нищающая", "Она не понимает, что дело не в брендах, а в умении сочетать вещи. Можно с ног до головы быть в Galliano (в чем она и бывает периодически), но при этом образ в целом будет уродливым", "На днище. Никуда не приглашают, нигде не выступает", "Очередное дно пробито", - пишут в комментариях.

''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване
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При этом сама Волочкова, отвечая одной из подписчиц, заявила, что негативные реакции пишут "или боты, или ущербные". "Туфли у меня Galliano, если что. Но это неважно. У этих теть душа босая и пустая. Это страшнее…" - написала балерина.

''Пробила очередное дно'': Волочкова разозлила фанатов позой на диване

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за неудачный образ "в стиле секретарши из 90-х".

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Объекты
шоу-бизнесInstagram
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Обсуждать москалей на обозе-это не свидомо😂
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