Привезли попрощаться? Заворотнюк в больнице посетила годовалая дочь

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, привезли ее годовалую дочь Милу.

Об этом сообщили сотрудники медцентра в комментарии изданию "Дни.ру". "Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", — говорится в материале.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой Фото: hellomagazine.com

Правда, что именно происходило в палате Заворотнюк, никто не знает — посторонним вход запрещен.

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