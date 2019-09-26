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27 сентября • обновлено в 19:38
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Привезли попрощаться? Заворотнюк в больнице посетила годовалая дочь

198.3т Читать материал на украинском

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, привезли ее годовалую дочь Милу.

Об этом сообщили сотрудники медцентра в комментарии изданию "Дни.ру". "Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", — говорится в материале.

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Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой

Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой

Фото: hellomagazine.com

Правда, что именно происходило в палате Заворотнюк, никто не знает — посторонним вход запрещен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Гундяя лучше приведите. Он своими скрепами быстро все устроит.
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