Привезли попрощаться? Заворотнюк в больнице посетила годовалая дочь

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, привезли ее годовалую дочь Милу.
Об этом сообщили сотрудники медцентра в комментарии изданию "Дни.ру". "Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку", — говорится в материале.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой
Фото: hellomagazine.com
Правда, что именно происходило в палате Заворотнюк, никто не знает — посторонним вход запрещен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!