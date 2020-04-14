Притула: Зеленский на должности президента поправился! Это меня радует!
Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президенства заметно поправился, и это хороший знак.
Об этом Притула рассказал в интервью Украинской правде.
"Мне кажется, что это был год довольно тяжелых испытаний как для Владимира Александровича, так и для всей страны под его руководством. Есть одна положительная вещь, которую я в нем заметил... Зеленский поправился", – говорит Притула.
По словам шоумена, перемены во внешнем виде Зеленского – хороший признак:
"Я очень часто в разговорах говорил, что когда я вижу государственного чиновника, который неходится в невероятно классной физической форме, он мне кажется подозрительным. Потому что для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, нужно заниматься хотя бы четыре раза в неделю, хотя бы по полтора часа. Когда я вижу человека, который на высокой государственной должности и этот человек такой – ха (показывает бицепсы), я понимаю, что время, которое человек должен был потратить на государственные дела, он тратит на свое роскошное тело. И меня это немного смущает. Поэтому тот факт, что Зеленский поправился, меня не может не радовать, значит на спортзал у него уже нет слишком много времени".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса Ирина Горбачева публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что видит в нем не артиста, а человека, который "стал настоящим президентом сразу после инаугурации".