Притула: Зеленский на должности президента поправился! Это меня радует!

Анна Михно Люди 08:50, 14.04.2020 Обновлено: 09:00, 14.04.2020

Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президенства заметно поправился, и это хороший знак.

Об этом Притула рассказал в интервью Украинской правде.

Сергей Притула
prolviv.com

"Мне кажется, что это был год довольно тяжелых испытаний как для Владимира Александровича, так и для всей страны под его руководством. Есть одна положительная вещь, которую я в нем заметил... Зеленский поправился", – говорит Притула.

Владимир Зеленский в 2020 году
president.gov.ua
Владимир Зеленский в 2018 году
24tv.ua

По словам шоумена, перемены во внешнем виде Зеленского – хороший признак:

"Я очень часто в разговорах говорил, что когда я вижу государственного чиновника, который неходится в невероятно классной физической форме, он мне кажется подозрительным. Потому что для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, нужно заниматься хотя бы четыре раза в неделю, хотя бы по полтора часа. Когда я вижу человека, который на высокой государственной должности и этот человек такой ха (показывает бицепсы), я понимаю, что время, которое человек должен был потратить на государственные дела, он тратит на свое роскошное тело. И меня это немного смущает. Поэтому тот факт, что Зеленский поправился, меня не может не радовать, значит на спортзал у него уже нет слишком много времени".

Владимир Зеленский в 2020 году
president.gov.ua
Владимир Зеленский до президенства
modern.az
Владимир Зеленский
Getty
Владимир Зеленский на съемках фильма "Я, ти, він, вона" в 2018 году
lux.fm
Владимир Зеленский до того, как стал президентом
Instagram @kvartal95official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса Ирина Горбачева публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что видит в нем не артиста, а человека, который "стал настоящим президентом сразу после инаугурации".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Новый курс доллара, урезание зарплат, безработица и низкие доходы: "Слуга народа" утвердила новый бюджет

Пожар в Чернобыле: огонь добрался до хранилищ отходов с ЧАЭС

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро

На Донбассе за три месяца погибли десятки украинских воинов: имена Героев

"Слуги" уходят на второй план: в Киеве существенно вырос рейтинг партии Порошенко