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14 апреля • обновлено в 09:03
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Притула: Зеленский на должности президента поправился! Это меня радует!

2.5т
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Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президенства заметно поправился, и это хороший знак.

Об этом Притула рассказал в интервью Украинской правде.

Сергей Притула

Сергей Притула

prolviv.com

"Мне кажется, что это был год довольно тяжелых испытаний как для Владимира Александровича, так и для всей страны под его руководством. Есть одна положительная вещь, которую я в нем заметил... Зеленский поправился", – говорит Притула.

Владимир Зеленский в 2020 году

Владимир Зеленский в 2020 году

president.gov.ua

Владимир Зеленский в 2018 году

Владимир Зеленский в 2018 году

24tv.ua

По словам шоумена, перемены во внешнем виде Зеленского – хороший признак:

"Я очень часто в разговорах говорил, что когда я вижу государственного чиновника, который неходится в невероятно классной физической форме, он мне кажется подозрительным. Потому что для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошем состоянии, нужно заниматься хотя бы четыре раза в неделю, хотя бы по полтора часа. Когда я вижу человека, который на высокой государственной должности и этот человек такой ха (показывает бицепсы), я понимаю, что время, которое человек должен был потратить на государственные дела, он тратит на свое роскошное тело. И меня это немного смущает. Поэтому тот факт, что Зеленский поправился, меня не может не радовать, значит на спортзал у него уже нет слишком много времени".

Владимир Зеленский в 2020 году

Владимир Зеленский в 2020 году

president.gov.ua

Владимир Зеленский до президенства

Владимир Зеленский до президенства

modern.az

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Getty

Владимир Зеленский на съемках фильма "Я, ти, він, вона" в 2018 году

Владимир Зеленский на съемках фильма "Я, ти, він, вона" в 2018 году

lux.fm

Владимир Зеленский до того, как стал президентом

Владимир Зеленский до того, как стал президентом

Instagram @kvartal95official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса Ирина Горбачева публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что видит в нем не артиста, а человека, который "стал настоящим президентом сразу после инаугурации".

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Автор
Анна Михно
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Притула
Место
Украина
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