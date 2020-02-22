Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступил на финале Нацотбора на Евровидение 2020 в субботу, 22 февраля.
Сердючка ярко открыла мероприятие, спев попурри из своих культовых треков. Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).
Читайте все подробности финала Нацотбора на Евровидение на OBOZREVATEL.
Верка Сердючка на финале Нацотбора
Скриншот видео
Выступление Сердючки состояло из фрагментов треков Dancing Lasha Tumbai, "Тук-Тук-Тук" и Make It Rain Champagne.
Посреди номера Сердючки крикнул в адрес ведущего Нацотбора Сергея Притулы "Притула, вызывай пожарку!".
Верка Сердючка на финале Нацотбора
Скриншот видео
Ведущий, в свою очередь, после пения Данилко расхвалил артиста, отметив: "Царица шоу-бизнеса! Ти не просто поставила весь шоубиз на уши, а демонстрируешь высокую планку нашим участникам".
Верка Сердючка на финале Нацотбора
Скриншот видео
Напомним, во втором полуфинале, 15 февраля, Сергей Притула попытался подколоть певца Андрея Данилко во время второго полуфинала, спросив "Чей Житомир?". По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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