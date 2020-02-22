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22 февраля • обновлено в 21:21
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"Притула, вызывай пожарку!" Данилко зажег на финале Нацотбора. Видео

5.1т
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Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) выступил на финале Нацотбора на Евровидение 2020 в субботу, 22 февраля.

Сердючка ярко открыла мероприятие, спев попурри из своих культовых треков. Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).

Читайте все подробности финала Нацотбора на Евровидение на OBOZREVATEL.

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Скриншот видео

Выступление Сердючки состояло из фрагментов треков Dancing Lasha Tumbai, "Тук-Тук-Тук" и Make It Rain Champagne.

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Посреди номера Сердючки крикнул в адрес ведущего Нацотбора Сергея Притулы "Притула, вызывай пожарку!".

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Скриншот видео

Ведущий, в свою очередь, после пения Данилко расхвалил артиста, отметив: "Царица шоу-бизнеса! Ти не просто поставила весь шоубиз на уши, а демонстрируешь высокую планку нашим участникам".

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Верка Сердючка на финале Нацотбора

Скриншот видео

Напомним, во втором полуфинале, 15 февраля, Сергей Притула попытался подколоть певца Андрея Данилко во время второго полуфинала, спросив "Чей Житомир?". По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ева Романова
Персоны
Сергей Притула Андрей Данилко Верка Сердючка
Место
Украина Киев
Теги
Нацотбор на Евровидение Евровидение
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Гоша Злой
Гоша Злой
шароварщина, прости Господи...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем не следующий президент укрАинцев)
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