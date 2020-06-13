Украинский шоумен Сергей Притула высказался о решении лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

Так, знаменитость отметил, что Вакарчук за время пребывания в парламенте "сделал все, что обещал" перед выборами. Поэтому его решение сдать депутатский мандат было логичным. Об этом Притула заявил на личной странице в Facebook.

Сергей Притула и Святослав Вакарчук

"Перед выборами Святослав сказал журналистам: "Моя цель – привести к власти профессионалов, для которых государственные интересы и справедливость – превыше всего". И выполнил свое обещание. Завел в парламент небольшую, но достаточно профессиональную команду. За время пребывания в парламенте депутаты из фракции "Голоса" не зашкварились, не стали тушками, не заказывали проституток во время рабочего дня, не обещали подать воду в Крым, чтобы упростить жизнь оккупантам, и не рекомендовали пенсионерам продавать собак, чтобы оплатить коммуналку. Вакарчук говорил, что он хочет создать партию нового образца. Не классику украинской политики, партии лидерского образца, а партию единомышленников"

"Как следствие: председатель фракции "Голоса" в парламенте не Вакарчук, а Рахманин. Председатель партии "Голос" не Вакарчук, а Кира Рудык. Вакарчук сделал то, что обещал. И, оставаясь идейным вдохновителем партии и одновременно ее рядовым депутатом – сдал мандат. На его место придет другой специалист", – отметил Притула.

Также шоумен добавил: в том, что Вакарчук сложил мандат, он не видит проблем. Ведь "Голос" пытается изменить подход в формировании политической партии в Украине.

Святослав Вакарчук slovoidilo.ua

"Почему так повелось, что партия в Украине – это, по сути, политическая корпорация, это всегда об одном человеке. Но "Голос" не является партией вождистского типа. Я понимаю, что все в Украине привыкли к именным блокам, партий власти, которые прекращают свое существование, либо существенно теряют позиции, как только меняется президент и приходят очередные выборы. Но "Голос" пытается задать другой стандарт политики – это не о личности, это о принципах и о настойчивости. Партия будет и впредь привлекать к украинской политике достойных, решительных, мощных людей", – заявил Сергей Притула.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько высказалась о решении лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

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