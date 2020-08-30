Притула трогательно высказался об отношениях с женой

Украинский шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула трогательно высказался в адрес своей супруги Екатерины, с которой отметил пятую годовщину свадьбы.

Знаменитость публично признался в любви к жене и отметил все плюсы их совместной жизни. Об этом он написал на личной странице в Facebook.

"За 5 лет после свадьбы я отработал 600 концертов по всему миру, снялся в +/- 300 телепрограммах на трех каналах, поправился на 5 кг и, какого-то черта, поседел на бороде. Ты – родила дочь и поставила брекеты. Ну, это кроме того, что ходила на работу и закрывала несколько проектов на параллельных курсах. Ну и еще занималась ремонтами, чтобы у нас было уютное гнездышко. Научилась готовить то, чего раньше не умела, но знала, что я такое люблю", – обратился к возлюбленной Сергей Притула.

Шоумен признался супруге в любви Facebook Сергея Притулы

Также он добавил, что благодарен супруге за то, что она всегда была рядом с ним и поддерживала в любой ситуации.

"Главное, ты всегда была рядом в важные моменты. С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается мелочь – делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди". Поздравляю нас с первой "5-леткой"! Люблю так, что ничего больше не вижу", – трогательно написал шоумен.

Свадьба Сергея Притулы и Катерины Караван Историй

Напомним, пара поженилась в Киеве в 2015 году. В 2017 супруга Притулы Катерина родила дочку Соломию.

Семья Сергея Притулы Караван Историй

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "Голос". Он заявил, что из-за этого заканчивает актерскую карьеру и уходит из авторского проекта "Варьяты-шоу".

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