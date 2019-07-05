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"Они хитрые!" Притула рассказал, как обходят квоты на ТВ

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Украинский шоумен Сергей Притула рассказал, как обходят языковые квоты на телевидении.

Так, подробностями он поделился в интервью проекту "Вікна-новини" на канале СТБ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас на телевидении хитрые продюсеры и редактора находят возможность, как обходить закон. Потому что, когда вы видите в кадре двух ведущих, и один из них украиноязычный, а другой — русскоязычный. То русскоязычный не будет титрован, как ведущий. Потому что, если он ведущий — значит они нарушают квоты. Поэтому в титрах программы он будет записан как угодно, например, как эксперт. А эксперты у нас не лимитируются квотами", — рассказал Притула.

"Они хитрые!" Притула рассказал, как обходят квоты на ТВ

Сергей Притула

Фото: LIGA.net

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Также шоумен добавил: если сейчас "откатывать" эти квоты назад, то даже уже выдумывать никому ничего не придется. Ведь продукт будут делать, как и раньше — учитывая возможность его дальнейшей перепродажи где-то в Россию.

"Они хитрые!" Притула рассказал, как обходят квоты на ТВ

Сергей Притула

Фото: скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям".

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Персона
Сергей Притула
Место
Украина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Настучал как настоящий поц.
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