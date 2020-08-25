Притула рассказал, как Никитюк чуть не утонула на съемках шоу
Телеведущая Леся Никитюк чуть не утонула на съемках десятого сезона программы "Хто зверху?".
Как рассказал одному из украинских таблоидов ведущий шоу и кандидат в мэры Киева Сергей Притула, в финале батла был конкурс, где они с Никитюк в огромных костюмах из поролона должны были упасть в бассейн, чтобы набрать как можно больше воды для своей команды, пишет пресс-служба Нового канала.
"К сожалению, наши технические службы и художники по костюмам сделали их (костюмы. – Ред.) слишком объемными. Я еще смог набрать воды, встать и дойти к ванной. А вот Леся Ивановна зашпорталася, упала в бассейн с водой и сползла в том костюме, полном воды. В какой-то момент я крикнул ребятам, чтобы шли спасать Лесю, очень переживал, что она может просто задохнуться, ведь лежала лицом в мокрый поролон", – поделился Притула.
Никитюк призналась, что такая история случилась с ней не впервые. В одном из прошлых сезонов в таком же конкурсе ее тоже чуть не утопили.
"На съемках десятого сезона я сразу предупредила участников своей команды, что меня нужно только погрузить, а не полностью обмакнуть в воду. Но они решили сделать по-своему", – в шутку добавила ведущая.
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