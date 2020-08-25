Притула рассказал, как Никитюк чуть не утонула на съемках шоу

Сергей Притула рассказал, как Леся Никитюк чуть не утонула на съемках "Хто зверху?". Фото: пресс-служба Нового канала

Телеведущая Леся Никитюк чуть не утонула на съемках десятого сезона программы "Хто зверху?".

Как рассказал одному из украинских таблоидов ведущий шоу и кандидат в мэры Киева Сергей Притула, в финале батла был конкурс, где они с Никитюк в огромных костюмах из поролона должны были упасть в бассейн, чтобы набрать как можно больше воды для своей команды, пишет пресс-служба Нового канала.

"К сожалению, наши технические службы и художники по костюмам сделали их (костюмы. – Ред.) слишком объемными. Я еще смог набрать воды, встать и дойти к ванной. А вот Леся Ивановна зашпорталася, упала в бассейн с водой и сползла в том костюме, полном воды. В какой-то момент я крикнул ребятам, чтобы шли спасать Лесю, очень переживал, что она может просто задохнуться, ведь лежала лицом в мокрый поролон", – поделился Притула.

Лесь Никитюк чуть не утонула на съемочной площадке Фото: пресс-служба Нового канала

Никитюк призналась, что такая история случилась с ней не впервые. В одном из прошлых сезонов в таком же конкурсе ее тоже чуть не утопили.

"На съемках десятого сезона я сразу предупредила участников своей команды, что меня нужно только погрузить, а не полностью обмакнуть в воду. Но они решили сделать по-своему", – в шутку добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Злата Огневич призналась, что в юном возрасте едва не погибла во время летнего отдыха на курорте.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.