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Притула рассказал, как Никитюк чуть не утонула на съемках шоу

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Сергей Притула рассказал, как Леся Никитюк чуть не утонула на съемках 'Хто зверху?'

Сергей Притула рассказал, как Леся Никитюк чуть не утонула на съемках "Хто зверху?". Фото: пресс-служба Нового канала

Телеведущая Леся Никитюк чуть не утонула на съемках десятого сезона программы "Хто зверху?".

Как рассказал одному из украинских таблоидов ведущий шоу и кандидат в мэры Киева Сергей Притула, в финале батла был конкурс, где они с Никитюк в огромных костюмах из поролона должны были упасть в бассейн, чтобы набрать как можно больше воды для своей команды, пишет пресс-служба Нового канала.

"К сожалению, наши технические службы и художники по костюмам сделали их (костюмы. – Ред.) слишком объемными. Я еще смог набрать воды, встать и дойти к ванной. А вот Леся Ивановна зашпорталася, упала в бассейн с водой и сползла в том костюме, полном воды. В какой-то момент я крикнул ребятам, чтобы шли спасать Лесю, очень переживал, что она может просто задохнуться, ведь лежала лицом в мокрый поролон", – поделился Притула.

Лесь Никитюк чуть не утонула на съемочной площадке

Лесь Никитюк чуть не утонула на съемочной площадке Фото: пресс-служба Нового канала

Никитюк призналась, что такая история случилась с ней не впервые. В одном из прошлых сезонов в таком же конкурсе ее тоже чуть не утопили.

"На съемках десятого сезона я сразу предупредила участников своей команды, что меня нужно только погрузить, а не полностью обмакнуть в воду. Но они решили сделать по-своему", – в шутку добавила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Злата Огневич призналась, что в юном возрасте едва не погибла во время летнего отдыха на курорте.

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