Притула раскритиковал Россию за ажиотаж вокруг войны: превратили в цирк и лицемерие

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула высказался об ажиотаже в России вокруг даты 22 июня – дня, когда началась немецко-советская война (в Украине эта дата является Днем скорби и чествования памяти жертв войны – Ред).

Так, военные парады, которые в этот день состоялись в РФ, Притула назвал "победобесием, лицемерием и пафосом". Об этом он высказался на своем YouTube-канале (видео смотрите в конце новости).

"Сегодня 22 июня... Для кого-то эта дата является печальной и трагической, кто-то мало что о ней знает, а кто-то использует ее для того, чтобы в который раз поиграть мышцами и укрепить "скрепы". Если вы внимательно прислушаетесь, то услышите, как где-то с северо-востока к нам доносится стук сапог и отрывки пафосных речей. Это "за поребриком" опять празднуют", – с иронией отметил Притула.

Сергей Притула раскритиковал Россию за ажиотаж вокруг войны YouTube-канал Притулы

Телеведущий также возмутился тому, насколько в России любят с размахом отмечать исторические даты, когда это не является уместным. В особенности, если речь идет о масштабных военных парадах.

"Сколько может прожить без парада среднестатистический в**ник? Та нисколько. Поэтому тот парад, который отменили 9 мая, проводят 22 июня. Опять лицемерие, опять пафос, и опять идиотские слоганы "Можем повторить" и "На Берлин". Мы с вами не такие, поэтому можем проанализировать, что значит эта дата для Украины и Европы", – подчеркнул шоумен.

Сергей Притула раскритиковал Россию за ажиотаж вокруг войны YouTube-канал Притулы

Также Сергей Притула рассказал, каким испытанием для Украины обернулась Вторая мировая война, указав, что на территории западных регионов военные действия начались намного раньше, чем 22 июня 1941 года.

"Война началась 1 сентября 1939 года. Позже Германия и СССР фактически поделили суверенные европейские государства между собой. 17 сентября советские войска вторглись на территорию Польши, для миллионов жителей Западной Украины это стало трагедией – вместе с войсками пришли колхозы и сибирские лагеря", – напомнил исторические факты Сергей и продолжил:

"22 июня 1941 года немецкие войска начали атаковать советскую армию. Гитлер и Сталин вели себя, как два "гопника", которые не могут поделить то, что наворовали. Результат нам всем известен – война дважды прокатилась по Украине: сначала с запада на восток, потом с востока на запад. Миллионы украинцев потеряли жизни, миллионы детей стали сиротами..." .

Сергей Притула раскритиковал Россию за ажиотаж вокруг войны YouTube-канал Притулы

В конце своего видеообращения шоумен отметил, что 22 июня – трагическая дата, отмечать которую масштабными парадами – "цирк и лицемерие".

"Это была страшная, ужасная, жестокая война, которая научила нас многому. Украина заплатила высокую цену, но выстояла. Мы должны помнить эту историю, но не превращать ее в цирк, как это делают в РФ. Поэтому я не вижу оснований праздновать, я вижу причину вспомнить эти ужасные события, сделать работу над ошибками и никогда их не повторять", – подытожил Притула

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, павших во Второй мировой войне. Он также уточнил, что война в Украину пришла еще в сентябре 1939 года, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 года, 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.