Притула прокомментировал скандал с "поддержкой" антисемитизма

Украинский шоумен, бывший кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула прокомментировал скандал с "поддержкой" антисемитских высказываний в эфире радио "НВ".

Так, он заявил, что никогда не принимает участия в подобных бесадах: ни в личном общении, ни в соцсетях, ни на работе. Однако это был его второй эфир в должности ведущего на радио, и поэтому он решил, что лучшим способом отреагировать на эту ситуацию – будет "посмеяться над слушателем". Об этом Притула сообщил на личной странице в Facebook.

"Получил сегодня (12 ноября. – Ред.) осуждение от комиссии по журналистской этике за инцидент, который произошел в эфире радио "НВ" 10 сентября этого года. Рассказываю: это был мой второй эфир на радио в должности ведущего программы "Посеред тижня з Сергієм Притулою". Обсуждали несколько тем, первой из которых было обсуждение школ и карантина. В прямой эфир позвонил какой-то черт из Краматорска, который позволил себе антисемитский выпад. Я никогда не поддерживаю антисемитские высказывания ни в частном общении, ни в комментариях на своих страницах в соцсетях, ни в публичной плоскости. Разговор со слушателем быстро закончилась. Среди всех вариантов реакции на слушателя, я выбрал ту, которая мне на тот момент показалась правильной – насмешливо и иронично сказать, как я "рад" был его слышать. К сожалению, мои высказывания были трактованы не так, как я на это надеялся", – заявил Притула.

Он также отметил, что получил важное замечание от комисии по журналисткой этике относительно скандала. Притула пообещал впредь более тщательно подбирать способ реагирования на подобные ситуации.

"Я получил очень важное замечание относительно своей работы в эфире от комиссии по журналистской этике, которая заподозрила меня в поддержке подобных заявлений от слушателя. Хочу поблагодарить КЖЕ за замечания, сказать, что инцидент был оговорен с руководством сразу после эфира и выводы сделаны. Спасибо за аргументированную критику. Это именно то, что позволяет совершенствоваться в работе! Уважение к национальности, цвету кожи и вероисповедания – это базовые ценности цивилизованного общества, в котором я хочу жить, и которое хочу строить вместе с другими украинцами. Это и мои ценности тоже. Поэтому на перспективу буду более тщательно подбирать способ реагирования на подобные трафунки, если они будут иметь место!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула заявил, что обязательно будет баллотироваться в Верховную Раду на следующих парламентских выборах в Украине.