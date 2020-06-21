Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула жестко высказался о музыкальных предпочтениях украинцев и их выборе контента в сети.

Так, ведущий проанализировал самые популярные видео в украинском сегменте YouTube и обнаружил, что у украинцев наибольшей популярностью пользуются клипы российских рэперов. В частности, речь идет и об оскандалившемся в Украине Моргенштерне. Свое видео Притула опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскроллльте новость до конца).

Притула раскритиковал тренды среди украинцев YouTube-канал Притулы

"Погнали по трендах украинского YouTube. В самом топе, как всегда, российская рэпчина. Элджей & MORGENSHTERN с песней Cadillac... Я уже, честно говоря, замучился говорить одно и то же: я реально не понимаю, почему у нас русская рэпня находится в таких топах. Если у нас нет своего такого контента, то что мешает смотреть качественный американский рэп?" – возмутился шоумен.

Также Сергей уточнил, что анализировал не только музыкальные предпочтения украинцев в YouTube, а общие тренды. И после лидера Моргенштерна с треком Cadillacв трендах украинского YouTube – реакция на выход клипа на эту же песню, что также возмутило ведущего.

Притула раскритиковал тренды среди украинцев YouTube-канал Притулы

Помимо этого, его удивил еще один тренд – клип Джигана, Тимати и Дани Милохина на песню "Хавчик".

"Про Тимати вы слышали, раз он у нас в трендах. Рэпер, который лучшим другом считает президента России. У него есть прекрасный "кореш" Рамзан Кадыров, и это тот самый Тимати, который совместно с российской армией выпускает шмотки. Вместе с той армией, которая убивает людей на Донбассе", – высказался Сергей, сымитировав при этом приступ рвоты.

Притула раскритиковал тренды среди украинцев YouTube-канал Притулы

"Хотите слушать такое г*вно – слушайте, это ваш выбор. Только потом не жалуйтесь, когда в один прекрасный день российский танк переедет вам хату. Вы же этого так давно ждали!" – добавил артист.

Затем он указал, что далее в трендах – еще несколько треков сомнительного качества от российских исполнителей и другие видео (не музыкального характера) – также из российских каналов. Единственным украинским видео в трендах YouTube стал обзор футбольного матча Шахтер – Динамо, который состоялся 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Сергей Притула жестко высказался о российской музыке и музыкальных предпочтениях украинцев.