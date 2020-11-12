Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в своей программе: его публично осудили

В эфире радио "НВ" в программе "Среди недели" Сергея Притулы прозвучали антисемитские оскорбления, которые не были прокомментированы ведущим как недопустимые.

Такие оскорбительные заявления выразил житель Краматорска Роман, сообщили в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани – "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", – написали в организации.

Кроме того, Объединенная еврейская община обратилась в Краматорский отдел полиции с заявлением об открытии уголовного дела по 161 статье УК Украины (разжигание межнациональной розни).

Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в его программе на радио "НВ" Telegram-канал "ОЕОУ"

Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в его программе на радио "НВ" Telegram-канал "ОЕОУ"

Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в его программе на радио "НВ" Telegram-канал "ОЕОУ"

Также Комиссия журналистской этики выразила публичное осуждение Притуле, который не отреагировал на антисемитские заявления гостя.

"Ведущий Сергей Притула вступил с гостем в дружеский диалог и тем самым мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире радио "НВ" является "нормальным" толерантное отношение к оскорбительным высказываниям", – сообщили в организации.

Так, Комиссия журналистской этики видит в этом нарушение пункта 15 ( "никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своего пола, язык, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения или политического предпочтения") Кодекса этики украинского журналиста.

"Озвученные во время программы радио "НВ" дискриминационные высказывания могли побудить слушателей к восприятию целой этнической и религиозной группы как угрозы, а представителей этой группы – как лиц, склонных к нарушению законов и общественного порядка", – говорится в решении.

Притула попал в скандал из-за "поддержки" антисемитизма в его программе на радио "НВ" Opinion

В Комиссии добавили, что ведущий мог прервать гостя или после его выступления обратить внимание, что произошло грубое нарушение прав человека и редакция не разделяет таких взглядов.

"Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как бессознательные или такие, которые вызваны растерянностью через новую ситуацию", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула заявил, что обязательно будет баллотироваться в Верховную Раду на следующих парламентских выборах в Украине.