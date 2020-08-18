Притула получил орден, которым его наградил Зеленский в 2019 году

Украинский шоумен Сергей Притула, который решил баллотироваться на пост мэра Киева, получил орден "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность и помощь армии, который ему присудил президент Владимир Зеленский еще в декабре 2019 года.

Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что за этой наградой также стоит помощь десятков тысяч украинцев со всего мира. Напомним, Притулу отметили орденом по случаю Международного дня волонтера.

"Вместе мы – активное большинство! Если кто-то хочет называть нас "воинственным меньшинством", то должен разочаровать. Нас таки большинство! Хотите в этом убедиться? Добро пожаловать в Киев 24 августа на Марш Защитников!" – написал Притула.

Сергей Притула получил орден "За заслуги" III степени Telegram-канал "Сергей Притула"

Напомним, заявление об участии в выборах главы столицы знаменитость сделал 11 августа. Он будет баллотироваться от партии "Голос". Притула заявил, что единственная возможность изменить столицу к лучшему – "взять личную ответственность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула впервые высказался о протестах, которые разворачиваются по всей территории Беларуси.