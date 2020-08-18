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Притула получил орден, которым его наградил Зеленский в 2019 году

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Сергея Притулу наградили орденом 'За заслуги' III степени

Сергея Притулу наградили орденом "За заслуги" III степени. rap.ua

Украинский шоумен Сергей Притула, который решил баллотироваться на пост мэра Киева, получил орден "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность и помощь армии, который ему присудил президент Владимир Зеленский еще в декабре 2019 года.

Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что за этой наградой также стоит помощь десятков тысяч украинцев со всего мира. Напомним, Притулу отметили орденом по случаю Международного дня волонтера.

"Вместе мы – активное большинство! Если кто-то хочет называть нас "воинственным меньшинством", то должен разочаровать. Нас таки большинство! Хотите в этом убедиться? Добро пожаловать в Киев 24 августа на Марш Защитников!" – написал Притула.

Сергей Притула получил орден "За заслуги" III степени

Сергей Притула получил орден "За заслуги" III степени Telegram-канал "Сергей Притула"

Напомним, заявление об участии в выборах главы столицы знаменитость сделал 11 августа. Он будет баллотироваться от партии "Голос". Притула заявил, что единственная возможность изменить столицу к лучшему – "взять личную ответственность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула впервые высказался о протестах, которые разворачиваются по всей территории Беларуси.

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УкраинаСергей Притула
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