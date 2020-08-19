Притула покидает "Варьяты-шоу" и карьеру актера из-за выборов мэра Киева

Украинский шоумен Серегй Притула заявил, что заканчивает актерскую карьеру и уходит из авторского проекта "Варьяты-шоу" из-за того, что будет баллотироваться в мэра Киева.

Так, артист отметил, что ему нелегко далось такое решение. Об этом шла речь в интервью телеведущего изданию LB.ua.

"Чтобы закрыть этот вопрос (о сочетании творческой работы с политической деятельностью. – Ред.) раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из" Вар'яты-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне сложно сделать, учитывая то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", – рассказал Притула.

Притула заявил об окончании карьеры шоумена Facebook Сергея Притулы

По его словам, финальной точкой для него станут съемки в последнем сезоне "Варьятов" на "Новом канале".

"После этого ребята пойдут в самостоятельное плавание, я уйду из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер", – добавил он.

Проект "Вар'яты-шоу" появился в 2010 году в Тернополе, первое выступление состоялся 28 мая 2010 года под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты". 2 ноября 2016 состоялась премьера телевизионной версии шоу в эфире "Нового канала".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.