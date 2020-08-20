Притула объяснил завершение актерской карьеры и поделился планами в политике

Украинский шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула объяснил свое решение о завершении актерской карьеры и уходе из "Варьяты-шоу".

Артист отметил, что это решение далось ему болезненно, однако он не хочет своей политической деятельностью повлиять на репутацию коллектива "Варьятов". Также Притула поделился планами на будущее в своей политической деятельности. Видеообращение опубликовано на его официальном канале в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Это болезненное для меня видео я записываю как основатель "Варьяты-шоу". Я официально объявляю о своем уходе из шоу, я больше не глава, не редактор и не актер "Варьятов". Коллектив остается в строю, а я – ухожу", – обратился к поклонникам Притула.

Притула объяснил свой уход из "Варьяты-шоу" и актерской карьеры YouTube (скриншот видео)

По его словам, для такого решения у него есть несколько причин. В первую очередь, гастроли занимали много времени, а теперь он сможет посвятить его общественно-политической деятельности.

"Я ухожу с учетом двух причин. Первое: я решил серьезно заняться общественно-политической деятельностью. Это та сфера, которая требует максимального вовлечения и огромных затрат времени. Гастроли с "Варьятами" у меня занимали практически 6 месяцев из 12 в году. Теперь это время я хочу посвятить развитию партии, общению с людьми и сведению всех патриотических сил Украины к общему знаменателю", – указал шоумен.

Сергей Притула покинул "Варьяты-шоу" MoeMisto.ua

Сергей Притула добавил, что не хотел бы подставлять коллектив "Варьяты-шоу" из-за своей политической деятельности и обратился к аудитории с просьбой не направлять свой негатив на участников проекта, а обращаться конкретно к нему. Также он подчеркнул, что "Варьяты-шоу" остаются полностью аполитичным проектом.

"Второе: я не хочу и не буду подставлять коллектив "Варьятов" из-за своей политической деятельности. Я ни разу не использовал их для агитации. "Варьяты" были, есть и остаются аполитичным юмористическим шоу и они не должны страдать из-за моих решений. Я четко заявляю: я – это я, а "Варьяты" – это юмористический коллектив. к которому я теперь не имею отношения. Если у вас есть какая-то ненависть к Притуле или вам не нравится моя деятельность – адресуйте свой негатив конкретно ко мне. Далее парни пойдут без меня... Моя эра в шоу закончилась", – подытожил кандидат в мэры Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.

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