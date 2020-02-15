Притула обвинил Кароль в подсуживании на Нацотборе: украинцы в бешенстве

Телеведущий полуфинала Нацотбора на Евровидение Сергей Притула разнес одну из судей, певицу Тину Кароль, обвинив ту в предвзятости к некоторым участникам и симпатиях к другим.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала СТБ на YouTube. "Здесь есть сразу три участника, которые были в твоих руках на шоу "Голос". Мы говорили, что Тина Кароль будет судить честно и объективно", — обратился к певице Притула.

После этого он рассказал, как Кароль ставила баллы и сравнил с оценками других судей. По его словам, Иващенко получила от Данилко и Дроздова по 3 и 4 балла, а Кароль дала ей 7.

"Группа MOONZOO не была в команде Кароль. Дроздов и Данилко по 7 баллов, Кароль — 2. Что это если не подсуживание своим?", — спросил телеведущий.

"Нет, это не подсуживание. Что делать, если люди, которые были когда-то у меня в руках, сегодня выступили лучше всех? Я не говорю что у них лучшая песня, я говорю как они выступили", — ответила Кароль.

Отметим, что Кароль была тренером сразу в трех участников полуфинала: Элины Иващенко, Дэвида Аксельрода и Khayat. Все они получили от нее крайне высокие баллы.

В комментариях также разнесли судей, обвинив их в продажности и фальши.

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