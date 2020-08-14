Притула обратился к украинцам из-за протестов в Беларуси: на что обратил внимание

Украинский шоумен, кандидат в мэры Киева Сергей Притула впервые высказался о протестах, которые шестые сутки разворачиваются по всей территории Беларуси.

По его словам, благодаря стараниям граждан страны, президент Беларуси Александр Лукашенко должен стать последним диктатором в Европе. Притула также высказался о том, как протесты в белорусских городах могут повлиять на Украину и что должны сделать президент и государственные органы. Соответсвующее видео он разместил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Притула обратился к украинцам Скриншот видео (YouTube-канал Притулы)

"Уже несколько дней слежу за событиями в Республике Беларусь, и каждый день хочу написать пост или сделать видео на поддержку наших соседей, но вот каждый раз мне что-то не давало покоя и я не понимал, что именно. И наконец-то я понял, что высказывая слова поддержки нашим белорусским братьям и сестрам, мне также необходимо обратиться и к украинцам", – высказался Притула и добавил:

"Среди украинцев есть два мнения, которые противоречат друг другу. С одной стороны большинство хочет развиваться и двигаться в сторону Европы, с другой же, когда спрашивают, какой мировой лидер вам нравится, 66% украинцев в 2019 году упрямо назвали Лукашенко, и только 15% осуждали методы его правления. Я понимаю, людям хочется крепкой руки. Однако выходит, что мы хотим в Европу, но чтобы президентом был диктатор? Такой "шпагат" в принципе невозможен... Всем нравятся ровные дороги и чистые улицы, но когда по ним течет кровь... Какая разница, насколько они ровные и чистые?"

Он добавил, что если события в Беларуси будут разворачиваться с еще большей силой и агрессией со стороны местной власти, то они непременно окажут влияние на Украину. Поэтому Притула также добавил, что президент и соответсвующие службы обязаны обсудить и озвучить план действий на случай обострения конфликта.

"Без боли и гнева невозможно смотреть на то, что происходит в Бресте или Минске. И вместе с тем я надеюсь и жду, когда наши парламент, МИД, президент в конце концов выступят с заявлениями, что осуждают действия Лукашенко. Давайте хотя бы здесь не будем страусами, а будем Европой. Мне очень интересно, собирается ли президент созвать внеочередное заседание СНБО. Мы ведь не знаем, чем закончится события в Беларуси и победит ли гражданское общество и Лукашенко полетит в Ростов, или же он включит репрессивную машину на полную..." – обратился к обществу и правительству Украины шоумен.

Сергей Притула высказался о протестах в Беларуси Скриншот видео (YouTube-канал Притулы)

Также, по его словам, власти должны рассмотреть возможный план действий на случай, если, к примеру, из Беларусь в Украину побегут беженцы.

"Мы не знаем, могут ли россияне под шумок ввести свои войска в Беларусь. Мы не знаем, что у нас происходит на северной границе. Готовы ли мы принимать беженцев из Беларуси, если там начнется что-то необратимое? А сябрам я бы хотел пожелать терпения, мужества и сил в борьбе с последним диктатором Европы. Жыве Беларусь!" – подытожил Сергей Притула.

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