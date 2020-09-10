Притула о "звездах вне политики": наш шоубиз – импотентная территория

Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева, назвал шоу-бизнес в Украине "импотентной территорией людей в масках".

Таким образом Притула высказался об артистах, которые считают, что "музыка вне политики" и гастролируют в России в то время, когда в Украине идет война. Об этом шла речь в интервью для проекта "Ходят слухи" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очевидно, я плохо отношусь к фразе "музыка вне политики". Наш шоу-бизнес, на самом деле, это очень импотентная территория. Территория людей, которые под маской своей неосведомленности прячут свою пассивность, свой страх, свою фобию быть бедным и кого-то разозлить", – высказался шоумен.

Также Сергей Притула добавил, что если человек называет себя звездой и имеет возможность влиять на общественное мнение – он должен принимать какую-то позицию и высказываться о ней. А если у знаменитости нет никакой позиции, по мнению кандидата в мэры Киева, не стоит говорить, что артист "вне политики".

"Когда происходят какие-то резонансные события в твоей стране, у тебя либо есть позиция, либо ее нет. Ты можешь себе позволить не иметь позиции, но ты называешь себя звездой, на тебя молятся миллионы. Они смотрят на тебя и ждут какой-то реакции. Вопросов нет, можешь не комментировать, но тогда не рассказывай, что ты – вне политики. Потому что у тебя есть шанс доносить людям ту или иную позицию. Выбери сторону и помоги. Но нет, потому что если начать критиковать президента или его окружение, или какую-то партию, можно остаться без корпоративов", – подытожил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.

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