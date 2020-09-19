Притула о личном пространстве: я потерял право на приватность
Украинский шоумен Сергей Притула рассказал, чем ему пришлось расплатиться за свою узнаваемость.
Артист за кулисами шоу "Дети против звезд" признался, что после баллотировании на пост мэра столицы внимание украинцев к нему только возросло. Звезда поделился, что теперь его нарушение приватности умножилось в несколько десятков раз.
"Я потерял право на приватность. Чем чаще появлялся на экранах телевизоров, тем быстрее росла моя узнаваемость в обществе. Теперь, когда камеры есть во всех гаджетов, нарушение моей приватности умножилось вдвое. У меня уже нет конфиденциальности в общении, передвижении, как двадцать лет назад", - сообщил ведущий.
Стоит отметить, что Сергей Притула отказался от актерской карьеры и поста коллектива "Вар’яти-шоу" ради политики.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что думает Сергей Притула о том, когда звезд в политике называют "клоунами".