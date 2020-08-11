Притула идет в мэры Киева: Фреймут заявила, что это станет причиной уехать из страны

Телеведущая Ольга Фреймут в конце апреля 2020 года заявила, что будет жить в Лондоне, если комик Сергей Притула станет мэром Киева.

Об этом женщина призналась в интервью с Натальей Влащенко на телеканале ZIK. По мнению Фреймут, безвкусица Притулы может нанести вред столице Украины (видео смотрите ниже).

Напомним, 11 августа шоумен заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на выборах в октябре 2020 года от партии "Голос".

"Это смешно! Если Притула станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне. Я буду ему очень благодарна, потому что это станет для меня причиной уехать из страны. У него плохой вкус", – отметила Фреймут.

По ее словам, Притула не сможет сделать Киев современным, что подтверждает внешний вид телеведущего. Однако Фреймут назвала и положительные черты кандидата в мэры.

"Представляете, что будет с Киевом? Он все разрисует в сине-желтый цвет, у нас будет иллюминация, как в Китае, придумает странные правила, закроет все красивые рестораны. У нас будет "Випічка" і "Коржик". Но я знаю точно – он не украдет. Потому что из всех корпоративов, которые мы вместе вели, 30% он отдавал в детдом или тем людям, которые в этом нуждаются", – добавила Ольга.

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