Притула грубо ошибся в прямом эфире Нацотбора на Евровидение: видео момента

Ведущий прямого эфира полуфинала Нацотбора Сергей Притула грубо ошибся во время объявления оценок зрителей (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость до самого низа).

Так, во время прямой трансляции на телеканале СТБ, Притула сказал, что певец Gio получает три балла от зрителей. После этого ведущий запнулся, схватился за ухо с микрофоном и сказал: "Я ужасно извиняюсь. Боже, я только что повторил подвиг того чувака с "Оскара". Три балла - Катя Чили. Страшно извиняюсь, сорри. А Gio — 4".

Сергей Притула Скрин с видео

Катя Чили Скрин с видео

Певец GIO Скрин с видео

Напомним, что в феврале 2017 года на премии "Оскар" ошибочно вручили награду в категории лучший фильм картине "Ла-Ла Ленд". Тогда ведущий вечера получил не ту карточку с названием фильма. Именно об этом случае вспомнил Сергей Притула.

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