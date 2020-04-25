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25 апреля • обновлено в 15:55
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"Присылают фото с окровавленными руками": звезда "Первых ласточек" ошарашила признанием

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21-летняя украинская актриса и звезда "Первых ласточек" на Новом канале Мария Смолякова рассказала, как зрители отреагировали на ее роль в сериале.

По словам девушки, подростки, которые оказались в таких же трудных ситуациях, как ее сериальная героиня Полина, стали просить у нее помощи и поддержки. А другие – просто узнают ее и просят сфотографироваться. Такими подробностями Смолякова поделилась эксклюзивно с OBOZREVATEL.

Мария Смолякова

Мария Смолякова

Пресс-служба Нового канала

"Ко мне подходили на улице, в транспорте, в магазинах. Говорили, что узнали из "Первой ласточкой", просили сфотографироваться. Негатива ни по отношению к себе, ни к своей героине я не чувствую. У меня часто просят совета, хотя я не имею психологического образования и не знаю, как помогать детям в сложных ситуациях. Боюсь брать на себя ответственность за жизнь ребенка. В таких случаях направляю на "горячую линию" организации "Ла Страда" – они занимаются поддержкой подростков", – рассказала Смолякова.

Мария Смолякова

Мария Смолякова

Пресс-служба Нового канала

Также Мария добавила, что некоторые подростки, которые ищут в ней поддержку, иногда присылают фото, намекающие на попытку суицида. Девушка отметила, что не знает, как на это реагировать.

Мария Смолякова

Мария Смолякова

Пресс-служба Нового канала

"Иногда мне присылают фотографии с окровавленными руками или пишут, что их бьют родители. Я отвечаю всем, правда, не могу смотреть на порезанные руки и не знаю, как на это реагировать. Я понимаю, что сейчас такое время, когда подростки пытаются привлечь к себе внимание любыми способами, но, надеюсь, что родители наконец-то начнут уделять больше времени своим детям", – подытожила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказала о насилии в отношениях с любимым человеком.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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