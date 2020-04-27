"Пришла весна – сажать начали?" "Квартал 95" ярко потроллил Зеленского и Саакашвили

Кристина Долматова Люди 15:23, 27.04.2020 Обновлено: 16:43, 27.04.2020

"Квартал 95" ярко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Так, комики заявили, что из-за карантина в Киеве так очистилась власть, что туда возвращается скандальный политик. А также показали миниатюру о том, как Зеленский предлагал работу Саакашвили. Они это сделали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 25 апреля (видео смотрите ниже).

Владимир Зеленский и Михеил Саакашвили

"Из-за карантина вода в море настолько очистилась, что в каналы Венеции вернулись дельфины. А в Киеве из-за карантина так очистилась власть, что туда возвращается Михеил Саакашвилы. Триумфальное возвращение было запланировано на прошлую пятницу, но не состоялось. Обещают на следующей неделе. То есть пир по поводу назначения перенесен на следующие выходные", – сказали ведущие шоу.

Скриншот с видео

"Да, господин президент? Хочу сказать сразу – я перед законом чист. Или вы по другому поводу звоните? Я уже испугался, что весна пришла и вы наконец-то сажать начали. Что вы хотели, должность мне предложить? В Кабинете Министров? Я вашего звонка год ждал..." – говорили от лица Саакашвили.

Скриншот с видео

Предлагаем посмотреть полную версию миниатюры:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видеопоздравлениями.

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