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20 февраля • обновлено в 17:27
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"Приравнивалось к бегству из страны": Пугачева рассказала, как пострадала ее карьера в СССР

1.1т
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Российская певица Алла Пугачева, которая недавно взбудоражила сеть внешностью после пластики, рассказала о том, как в 1986 году не смогла принять участие в лондонской постановке мюзикла "Шахматы".

Она заявила, что если бы уехала из СССР на долгий срок - это приравняли бы к "бегству из страны", пишет ТАСС.

Тим Райс, Алла Пугачева и Анатолий Карпов

Тим Райс, Алла Пугачева и Анатолий Карпов

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В 1986 году создатели мюзикла хотели, чтобы роль Светланы Сергиевской сыграла Алла Пугачева.

"Мы стояли все - Тим, Бьорн и Бенни - и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. Неужели непонятно, какие это были годы? Если бы я осталась даже ненадолго. 11 месяцев мне нужно было на репетиции этого мюзикла, а это уже приравнивалось к бегству из страны. Короче, я подумала: лучше я свою судьбу круто нарушу, но не нарушу их", - рассказала певица.

Тим Райс, Алла Пугачева и Анатолий Карпов

Тим Райс, Алла Пугачева и Анатолий Карпов

Как ранее писал OBOZREVATEL, блогер Лена Миро заявила, что из-за провала в прокате киноверсии своего юбилейного концерта Пугачева больше выиграла, чем проиграла.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алла Пугачева
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, страдалица!
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