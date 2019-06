Принцу Уильяму - 37: самые громкие скандалы с внуком Елизаветы II

21 июня исполняется 37 лет наследнику британского престола - принцу Уильяму. Он является старшим сыном принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II родился в 1982 году. Он носит титул герцог Кембриджский, граф Стратхэрнский и барон Каррикфергюс и занимает второе место в порядке наследования британского престола. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать самые громкие скандалы, в которых был замешан представитель монаршей семьи.

В 2017 году западные СМИ шокировали новостями о том, что принц Уильямп проводит каникулы в Альпах в компании 24-летней австралийской модели Софи Тейлор. Вместо участия в церемонии Игр Содружества, которая ежегодно проводится под эгидой королевской семьи, супруг Кейт Миддлтон улетел на горнолыжный курорт в компании друзей.

После этого, несмотря на всю видимую гармонию в отношениях между принцем Уильямом и его супругой, инсайдеры заявляли, что в семье произошел разлад. Звездная пара даже начала посещать семейного психолога.

В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Уильям снова изменил Кейт Миддлтон. Якобы, когда Кейт была беременна третьим ребенком, британский принц близко сдружился с Роуз Ханбери — бывшей моделью аристократического происхождения, а ныне супругой 58-летнего Дэвида Роксэведжа, маркиза Чамли. Представители принца все отрицали.

После того, как младший брат принца Уильяма принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в королевской семье все чаще стали происходить скандалы.

Так, в 2019 году Гарри обвинил своего брата в том, что тот разрушает его отношения с супругой. Размолвка произошла после того, как Уильям заявил младшему брату, что его роман с Маркл развивается слишком стремительно.

Отметим, что ранее в СМИ появились слухи о том, что Кейт Миддлтон дала Меган Маркл пощечину за то, что та грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую.

Кортеж, который сопровождал герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пожилую женщину. Виновником ЧП стал полицейский, который находился за рулем служебного мотоцикла и не смог справиться с управлением. Так, он сбил переходившую через дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор.

В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Мэйор госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. Чем закончится эта история - пока неизвестно.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S