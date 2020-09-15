Принцу Гарри – 36: в какие скандалы попадал муж Меган Маркл до женитьбы

Во вторник, 15 сентября свой день рождения отмечает принц Гарри – внук королевы Великобритании Елизаветы II, шестой наследник на королевский престол и супруг известной актрисы Меган Маркл.

Интриги, сплетни и тайны преследовали его еще до рождения – в западной прессе то и дело обсуждались конфликты между его родителями принцем Чарльзом и принцессой Дианой и вероятность того, что Гарри окажется внебрачным ребенком. С юных лет Гарри известен своенравным поведением и эксцентричными поступками. OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие скандалы вокруг герцога Сассекского.

Нападение на папарацци

В молодости Гарри часто пропадал в клубах, где тратил королевское состояние, менял девушек, как перчатки, а также время от времени становился участником драк, в том числе и с навязчивыми папарацци.

Так, однажды под горячую руку ему попался репортер известного британского издания. Тогда 20-летний Гарри покидал ночной клуб в районе Вест-Энд с друзьями. Папарацци буквально напали на него, а принцу это явно не понравилось. Парень выскочил из машины и напал на фотографа газеты London Evening Standard Криса Анкла. Он выхватил фотоаппарат из рук Анкла и кинул ему в лицо.

После этого случая принц еще не раз нападал на папарацци. Такую нелюбовь журналисты завоевали у Гарри благодаря тому, что принц постепенно становился главным героем скандальной хроники – то отплясывал на барной стойке, то совершенно откровенно целовался с малознакомой девушкой. И все это при том, что у принца была официальная подруга – Челси Дейви. Именно эту блондинку много лет считали единственной настоящей любовью Гарри. По официальной версии, расставание случилось из-за нежелания Челси подчиняться строгим правилам королевской семьи.

Пришел на маскарад в форме с нацисткой символикой

В 2005 году принц Гарри появился на костюмированной вечеринке в военной форме времени нацистской Германии. Его фотография в кителе песочного цвета и с повязкой со свастикой на рукаве была опубликована на обложке одного из британских таблоидов. Снимок был сделан во время маскарада у одного из друзей принца. Гостям предлагалось явиться на вечеринку в костюмах, отвечающих теме "туземцы и колонисты".

Сразу же после появления газеты в печати пресс-служба Букингемского дворца выступила с официальными извинениями от имени принца Гарри: "Принц Гарри приносит свои извинения за то, что он мог кого-то оскорбить своим внешним видом. Вне всякого сомнения, это был неправильный выбор костюма".

Вечеринка в Лас-Вегасе

В 2012-м Гарри проводил время в Лас-Вегасе. Фотографии с вечеринки стали самыми скандальными в биографии принца. Кто-то из его друзей слил в сеть снимки, где наследник британского престола бегает голышом по дому и обнимает обнаженную девушку. Фото быстро облетели СМИ. Как оказалось, Гарри играл с друзьями в бильярд на раздевание. В этой игре принц не силен и ему пришлось раздеться полностью.

Королевская семья отнекиваться не стала и подтвердила подлинность фотографий. Сам принц получил по заслугам – тогда бабушка Елизавета II перенесла дату возведения Гарри в рыцари Ордена Подвязки на неопределенный срок.

Скандалы в королевской семье из-за Меган Маркл

Избранницей Гарри стала американская актриса Меган Маркл. После того, как они официально объявили о своих отношениях, сразу же поползли слухи, что королева никогда не примет девушку в семью. Маркл на тот момент уже была замужем – незадолго до их знакомства с Гарри она развелась с режиссером Тревором Энгельсоном.

Таблоиды также сравнивали Меган Маркл с покойной принцессой Дианой, которая тоже не имела аристократических корней. Впрочем, Елизавета II одобрила выбор Гарри, но попросила составить брачный контракт. В прессе до сих пор появляются сообщения о том, что герцогиня Сассекская не ладит с новыми родственниками и вообще, королевских манер ей никогда не обрести.

За 2019-й Маркл вместе с Гарри неоднократно становились героями скандальной светской хроники. Пара устроила скандал на стадионе Уэмбли, запретив себя фотографировать, решила рожать в городской клинике и отказалась от королевских акушеров, также супруги не захотели появляться на публике с новрожденным принцем, нарушив еще одну королевскую традицию.

Помимо этого, в сети активно обсуждается конфликт принца Гарри с родным братом Уильямом, который якобы также возник из-за его женитьбы на Маркл.

Провел один день в рехабе

Принц Гарри признался, что несколько раз употреблял марихуану, а также алкоголь в неумеренных количествах. Журналистам удалось выяснить, что произошло это, когда Гарри было 16 лет – летом он оставался один в поместье Хайгроув, когда отец и старший брат, принц Уильям, были в отъезде. Местные жители также рассказали репортерам, что неоднократно видели принца в пабе Rattlebone Inn.

После того как все выяснилось, Гарри на один день отправили в реабилитационную клинику. Представители дворца Сент-Джеймс заявили, что данная мера стала способом "преподать Гарри урок о возможных последствиях употребления марихуаны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.

Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.

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