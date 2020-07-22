Принцу Джорджу – 7 лет: как изменился правнук Елизаветы II
В среду, 22 июля, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж отмечает свой седьмой день рождения.
По случаю праздника королевская пресс-служба опубликовала две его официальные фотографии (снимки смотрите ниже).
На одном из снимков юный правнук королевы Елизаветы II в зеленой футболке-поло, а на втором – в футболке камуфляжной расцветки.
Напомним, принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.
Новые кадры, судя по всему, были сделаны в загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где Джордж вместе с родителями, сестрой Шарлоттой и братом Луи провел весь карантин.
"У детей такая выдержка, я даже не знаю, откуда она берется. Мы ставим палатку, потом ее разбираем, готовим еду, выпекаем. К концу дня становится понятно, что дети прекрасно провели время, но просто поражает, сколько всего можно успеть за один день", – ранее рассказывала Кейт Миддлтон в интервью BBC о том, как проводит карантин с семьей.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Йоркская Беатрис не пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл, так как не хотела подвергать их опасности из-за коронавируса.