Принцу Джорджу – 7 лет: как изменился правнук Елизаветы II

В среду, 22 июля, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж отмечает свой седьмой день рождения.

По случаю праздника королевская пресс-служба опубликовала две его официальные фотографии (снимки смотрите ниже).

На одном из снимков юный правнук королевы Елизаветы II в зеленой футболке-поло, а на втором – в футболке камуфляжной расцветки.

Фотография, сделанная в семилетие принца Джорджа THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Напомним, принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

Новые кадры, судя по всему, были сделаны в загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где Джордж вместе с родителями, сестрой Шарлоттой и братом Луи провел весь карантин.

"У детей такая выдержка, я даже не знаю, откуда она берется. Мы ставим палатку, потом ее разбираем, готовим еду, выпекаем. К концу дня становится понятно, что дети прекрасно провели время, но просто поражает, сколько всего можно успеть за один день", – ранее рассказывала Кейт Миддлтон в интервью BBC о том, как проводит карантин с семьей.

Фотография, сделанная в семилетие принца Джорджа THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

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Следующий день после рождения принца Джорджа REUTERS

Принцу Джорджу три года PA

Принцу Джорджу шесть лет THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Йоркская Беатрис не пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл, так как не хотела подвергать их опасности из-за коронавируса.