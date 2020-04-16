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16 апреля • обновлено в 22:47
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Принцесса Швеции приняла неожиданное решение из-за коронавируса

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Шведская принцесса София начала работать в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже, пишет издание Hello.

Работает в госпитале: принцесса Швеции приняла неожиданное решение из-за коронавируса

Hello

Придворная пресс-служба распространила фотографии 35-летней принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет.

Работает в госпитале: принцесса Швеции приняла неожиданное решение из-за коронавируса

Hello

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
Тег
шоу-бизнес
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