Работает в госпитале: принцесса Швеции приняла неожиданное решение из-за коронавируса

Шведская принцесса София начала работать в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже, пишет издание Hello.

Hello

Придворная пресс-служба распространила фотографии 35-летней принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет.

Hello

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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