Принцесса Диана стала жертвой крупного обмана: ее брат сделал заявление и настаивает на расследовании

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер требует от корпорации BBC повторного расследования того, как их журналист Мартин Башир получил согласие принцессы на интервью.

Спенсер считает, что Башир обманным путем принудил Леди Ди к разговору, который состоялся 25 лет назад, пишет "ТСН".

Так, в известном интервью принцесса Диана впервые рассказала, что в ее браке с принцем Чарльзом есть проблемы.

Брат Леди Ди Чарльз Спенсер заявил, что Мартин Башир использовал поддельные банковские выписки. Они якобы служили подтверждением того, что помощникам принцессы платили за слив информации о ней.

Чарльз Спенсер и принцесса Диана Газета.Ру

Кроме того, Спенсер утверждает, что Башир пытался завоевать доверие Дианы тем, что ее якобы прослушивают службы безопасности. Также он отметил, что в BBC об обманных методах журналиста знали и прикрывали это.

Генеральный директор корпорации BBC Тим Дэви подтвердил, что повторное расследование проведут и его условия объявят в ближайшие дни:

"BBC очень серьезно относится к затронутому вопросу, и мы хотим докопаться до истины. Мы находимся в процессе проведения тщательного и всестороннего расследования", – сказал Дэви.

Также известно, что на данный момент Мартин Башир является корреспондентом корпорации по религиозным вопросам, а в настоящее время находится на больничном – он восстанавливается после операции на сердце из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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