Принцесса Диана погибла 23 года назад: какими были ее последние дни. Фото

Принцесса Уэльская Диана погибла ровно 23 года назад, в 4.00 утра 31 августа 1997 года. Травмы, полученные ею в роковой аварии, были несовместимы с жизнью.

Диана была в свое время одной из самых популярных женщин мира, ее называли "королевой людских сердец". Поэтому гибель матери принцев Уильяма и Гарри стала потрясением не только для королевской семьи и Британии, но и для всего мира. К годовщине смерти принцессы OBOZREVATEL предлагает узнать, какими были последние дни жизни Леди Ди.

Последние дни своей жизни принцесса Диана провела со своим возлюбленным – им был кинопродюсер и сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед. Вместе они отдыхали на яхте Аль-Файеда на юге Франции, после чего прилетели в Париж и остановились в отеле "Ритц", принадлежавшем отцу Аль-Файеда.

Диана и Доди Аль-Файед на отдыхе Instagram / historic_imagery

Диана и Доди Аль-Файед на яхте Instagram / historic_imagery

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед Instagram / historic_imagery

В Париже Диана планировала задержаться на один день – 31 августа она хотела отправиться в Лондон. Ее сыновья, 15-летний Уильям и 12-летний Гарри, в это время были с отцом принцем Чарльзом в королевской резиденции в замке Балморал в Шотландии, где обычно отдыхает летом королева Елизавета II.

В последний раз с детьми Диана поговорила за несколько часов до своей гибели – она позвонила им между 16.30 и 17.40.

Диана и Доди Аль-Файед на отдыхе на юге Франции Instagram / historic_imagery

Диана и Доди Аль-Файед на отдыхе на яхте Instagram / historic_imagery

Принцесса Диана и ее возлюбленный Доди Аль-Файед на яхте Instagram / historic_imagery

"Если бы я знал, что говорю с мамой в последний раз, вещи, которые я мог бы ей сказать… Сейчас, оглядываясь назад, это безумно трудно", – рассказал принц Гарри в документальном фильме "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие".

А принц Уильям признался: "Если бы я знал о том, что случится, не был бы так небрежен. Тот телефонный звонок прочно отпечатался в моей голове". Так, Диана позвонила в тот момент, когда дети играли. Поэтому они с нетерпением ждали окончания разговора, чтобы вернуться к своим занятиям.

Диана с детьми Instagram / historic_imagery

Поздно вечером принцесса Диана и Доди Аль-Файед ужинали в своем роскошном номере – из-за папарацци пара не решилась спуститься в ресторан. Как говорится в книге Кристофера Андерсена "День, когда Диана умерла", принцесса Уэльская заказала морской язык, омлет со спаржей и грибами и овощную темпуру.

Затем Диана и Аль-Файед вышли из номера, чтобы на машине отправиться в парижскую квартиру Доди. Там они собирались переночевать.

Принцесса Диана 30 августа 1997 года прибыла в аэропорт Парижа вместе с Доди Аль Файедом. Instagram / eugeniagaravani

Влюбленных зафиксировали видеокамеры отеля, когда они спускались в лифте. На кадрах заметно, что Диана смеется над шуткой любимого, а он обнимает ее за талию.

В 00:25, через пять минут после того, как Диана и Аль-Файед сели в машину, Мерседес-Бенц S280 с влюбленными на скорости 193 км/ч влетел в 13-ю бетонную колонну тоннеля Альма. Водитель Анри Пол и Доди Аль-Файед погибли сразу, телохранитель Тревор Рис-Джонс и Диана получили серьезные травмы.

Диана и аль-Файед в лифте отеля "Ритц" Instagram / royaltyeurope_kids_fashion_

Спустя два часа после аварии, в 4:00 утра, Диана скончалась в больнице Сальпетриер.

Хотя долгое время в аварии обвиняли папарацци, которые преследовали автомобиль, 18-месячное судебное расследование установило, что катастрофа произошла по вине водителя, который потерял контроль над машиной на высокой скорости, так как был пьян.

Принцесса Диана и ее дети, Гарри и Уильям Instagram / meghanmarklerussia

Принцесса Диана с детьми Instagram / meghanmarklerussia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вскрылись важнейшие нюансы в гибели принцессы Дианы. Также сообщалось, что принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе.