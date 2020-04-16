Принцеса Беатрис отменила свадьбу: из-за чего

Британская принцесса Беатрис и ее жених итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадьбу. Пара не сможет заключить брак из-за пандемии коронавируса.

Они должны были пожениться в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в мае, после чего должен был состояться небольшой прием в Букингемском дворце, сообщает Daily Mail.

Daily Mail

Беатрис и ее жениху предложили устроить небольшую свадьбу и отметить все в узком кругу, но принцессу это не устроило. Беатрис хочет пышную церемонию с множеством гостей, что невозможно устроить в нынешней ситуации. В итоге принцесса и ее жених решили отложить торжество до 2021 года.

Отмечается, что точная дата пока не выбрана.

Daily Mail

Как ранее писал OBOZREVATEL, шведская принцесса София начала работать в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с пандемией коронавируса.