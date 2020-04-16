Главная Новости
17 апреля • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Принцеса Беатрис отменила свадьбу: из-за чего

Читать материал на украинском

Британская принцесса Беатрис и ее жених итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадьбу. Пара не сможет заключить брак из-за пандемии коронавируса.

Они должны были пожениться в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в мае, после чего должен был состояться небольшой прием в Букингемском дворце, сообщает Daily Mail.

Принцеса Беатрис отменила свадьбу: из-за чего

Daily Mail

Беатрис и ее жениху предложили устроить небольшую свадьбу и отметить все в узком кругу, но принцессу это не устроило. Беатрис хочет пышную церемонию с множеством гостей, что невозможно устроить в нынешней ситуации. В итоге принцесса и ее жених решили отложить торжество до 2021 года.

Отмечается, что точная дата пока не выбрана.

Принцеса Беатрис отменила свадьбу: из-за чего

Daily Mail

Как ранее писал OBOZREVATEL, шведская принцесса София начала работать в стокгольмской больнице Софиахеммет. Таким образом она хочет помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Персона
Принцесса Беатрис
Место
Великобритания
Теги
шоу-бизнес свадьба
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соколова Катерина
Соколова Катерина
Імунолог пoяснив як літнім людям cлід посилити імyнітет! 2 місяці потрібно пити... imunologua.ml
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги