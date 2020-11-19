Принц Уильям впервые прокомментировал скандал из-за интервью его матери Дианы

Принц Уильям впервые прокомментировал новость о том, что BBC начала новое расследование в отношении журналиста программы Panorama Мартина Башира, который в 1995 году записал скандальное интервью с его матерью – принцессой Дианой.

Так, в своем официальном заявлении Уильям назвал расследование "шагом в правильном направлении". Об этом сообщает издание AP (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Независимое расследование – это шаг в правильном направлении. Оно должно помочь установить истину, что стоит за действиями, которые привели к интервью в Panorama, и последующим решением, принятым сотрудниками BBC в то время", – сказал принц Уильям.

Принцесса Диана на интервью bbc.com

Напомним, что в этом году исполнилось 25 лет со дня выхода откровенного интервью принцессы Дианы, в котором она рассказала о проблемах в отношениях с принцем Чарльзом, а такж о своей депрессии. Впрочем, по словам брата принцессы Дианы, журналист заставил ее рассказать об этом. Также Чарльз Спенсер убежден в том, что Мартин Башир подделал финансовые документы, в которых говорилось о том, что королевские работники платили двум ее придворным за слив информации о принцессе Диане в прессу.

Отрывок скандального интервью с принцессой Дианой: смотреть онлайн

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